Миллиард за сутки

Соединенные Штаты потратили на военную операцию против Ирана уже более 27 млрд долларов, сообщает аналитический портал Iran War Cost Tracker.

По данным портала, расчет базируется на данных Пентагона. Первые шесть дней войны обошлись в 11,3 млрд долларов, каждый последующий день - около 1 млрд долларов.

При этом в оценку могут не входить сопутствующие расходы, включая развертывание сил и замену техники, поэтому фактическая сумма может быть выше.

Ранее The Washington Post сообщала, что Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может обратиться к Конгрессу с просьбой выделить более 200 млрд долларов на нужды армии, назвав такие расходы «небольшой ценой» на фоне войны с Ираном.