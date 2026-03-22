Один из крупных Z-каналов РФ «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.» пишет о потерях на фронте. Пропагандисты требуют от Кремля ответа, почему спустя четыре года полномасштабной войны российские солдаты на передовой не оснащены даже минимальными средствами защиты от БПЛА. «Вдумайтесь, на сегодняшний день известен поименный список более 200 тысяч погибших российских военнослужащих. И только на одном канале Мадьяра (командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадьяра» Бровди) несколько раз в неделю публикуются видео с убийством российских солдат FPV-дронами. В каждом таком видео от 50 до 100 убитых. И таких видео его канал выпускает по несколько штук в неделю. А всего подобных каналов десятки, принадлежащих разным подразделениям Беспилотных систем ВСУ. Нынешние боевые действия напоминают забой скота в Сибири, только вместо коров люди», - пишет Z-канал.

В завершение поста пропагандисты пишут, что «все больше складывается ощущение: с нынешней властью, неспособной адаптироваться к реалиям войны, России не добиться победы».

Ранее сообщалось о выступлении известного Z-патриота Ильи Ремесло, призвавшего к смене власти в России. Резкая смена его риторики вызвала бурную реакцию в российской провластной и оппозиционной среде. После внезапной критики властей РФ Ремесло поместили в психбольницу.