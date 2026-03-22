Трамп «нашел» главного после Ирана врага США

Президент США Дональд Трамп назвал Демократическую партию США «величайшим врагом» страны после победы над Ираном. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.
«Теперь с гибелью Ирана величайшим врагом Америки является Радикально Левая, крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — написал Трамп.
Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис обвинил Дональда Трампа и «республиканских экстремистов» в развязывании «безрассудной войны по собственному желанию» на Ближнем Востоке.
«Нам нужна смена режима в Америке», — написал Джеффрис, добавив, что Соединенные Штаты стали менее безопасными из-за действий Трампа.
Демпартия США готовится парализовать работу верхней палаты Конгресса. Демократы хотят применить тактику принудительных и повторяющихся голосований по резолюциям о военных полномочиях президента.
Демократы, писал ранее Time, хотят сорвать планы республиканцев по принятию закона SAVE America Act, ужесточающего правила голосования на федеральных выборах.