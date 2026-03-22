Трамп «нашел» главного после Ирана врага США

Президент США Дональд Трамп назвал Демократическую партию США «величайшим врагом» страны после победы над Ираном. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.

«Теперь с гибелью Ирана величайшим врагом Америки является Радикально Левая, крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — написал Трамп.