Рынок нефти и газа в США в «параличе»

Война США с Ираном привела к приостановке сделок в американской нефтегазовой сфере из-за волатильности цен, пишет Financial Times, называя нынешнее состояние «параличом».

Банкиры и юристы заявили газете, что сделки, касающиеся газа и нефти, замедлены или приостановлены, поскольку компании ожидают стабилизации рынка.

«Все просто остановилось», — указал Брайан Локк, партнер юридической фирмы Vinson & Elkins, который специализируется на слияниях и поглощениях в нефтегазовой отрасли. Кроме пары сделок, по его словам, остальные переговоры «просто парализованы».

Объем сделок на нефтегазовом рынке в США с начала года достиг $45 млрд — рекордное значение за два года, подсчитала компания Dealogic.