Вчерашний антивоенный пикет в Тель-Авиве, участники которого выступили против эскалации конфликта с Ираном, стал наглядной иллюстрацией пропасти между двумя политическими системами.

В то время как Израиль даже в условиях тяжелой войны сохраняет статус демократического государства, где граждане имеют законное право на протест и открытую критику правительства, в Иране любое подобное инакомыслие подавляется с предельной жестокостью.

Согласно утечкам из КСИР и данным из моргов, по состоянию на конец февраля 2026 года в Иране были убиты от 30 000 до 36 500 протестующих. По разным оценкам, задержано от 25 000 до 53 000 человек.