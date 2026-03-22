Шесть ультиматумов для Ирана от Америки

Спустя три недели после начала масштабного военного столкновения на Ближнем Востоке администрация президента США Дональда Трампа приступила к формированию предварительного плана дипломатического урегулирования. Несмотря на то что активная фаза боевых действий, по оценкам американских чиновников, может продлиться еще от 14 до 21 дня, Белый дом уже сейчас готовит почву для потенциального диалога с Тегераном. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников и информированные источники.

Подготовкой к возможному переговорному процессу занимаются доверенные лица президента — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Вашингтон дает понять, что любое финальное соглашение должно кардинально изменить ситуацию в регионе. Основные требования США включают беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе, окончательное решение вопроса с иранским обогащенным ураном и подписание всеобъемлющего договора, который затронет как ракетную программу Тегерана, так и его поддержку региональных группировок.

На данный момент прямой связи между Вашингтоном и Тегераном нет. Роль «почтовых голубей» выполняют Египет, Катар и Великобритания. Посредники уже донесли до США и Израиля позицию Ирана: исламская республика заинтересована в прекращении огня, но выдвигает крайне жесткие требования. Тегеран настаивает на юридических гарантиях отсутствия новых войн в будущем и выплате компенсаций (репараций) за нанесенный ущерб.

Дональд Трамп уже назвал идею репараций «нереальной». Однако в американской администрации рассматривают вариант семантической уступки: выплаты могут быть оформлены как «возврат ранее замороженных иранских активов», что позволит обеим сторонам сохранить лицо перед своими внутренними аудиториями.

Американская сторона уверена, что военное давление «затормозило рост» Ирана, и теперь Тегеран будет вынужден пойти на сделку. США намерены потребовать от Ирана соблюдения шести ключевых обязательств:

- Ракетный мораторий: Полный отказ от разработки и испытаний баллистических ракет сроком на пять лет.

- Ядерный стоп: Окончательное прекращение любых работ по обогащению урана.

- Ликвидация объектов: Демонтаж реакторов в Натанзе, Исфахане и Фордо (ранее подвергшихся ударам).

- Тотальный контроль: Установление строжайшего международного наблюдения за производством центрифуг.

- Региональный лимит: Подписание договоров об ограничении ракетного арсенала (не более 1 000 единиц).

- Разрыв с прокси: Полный отказ от финансирования и поддержки «Хезболлы», хуситов и ХАМАС.

Стоит отметить, что эти условия практически дублируют предложения, выдвинутые Кушнером и Уиткоффом в Женеве всего за два дня до начала текущей войны. Тегеран ранее неоднократно отвергал подобные требования, выражая глубокое недоверие к Трампу как к партнеру, склонному к внезапному разрыву договоренностей.