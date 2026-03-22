«Все варианты на столе» у Трампа

Президент США Дональд Трамп сделает все необходимое для достижения своих целей на Ближнем Востоке, заявил министр финансов Скотт Бессент, комментируя предупреждение главы Белого дома нанести удары по иранским электростанциям, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

«(Трамп) оставляет все варианты на столе. Мы провели очень успешную бомбардировку военных объектов на острове Харк, являющемся центром поставок иранской нефти», — заявил Бессент в программе Meet the Press на канале NBC, добавив, что «посмотрим», что может произойти дальше на острове.

Отвечая на вопрос о влиянии войны на экономику США, Бессент сказал, что американцы предпочли бы «50 дней временного повышения цен», если бы это означало 50 лет мира на Ближнем Востоке. Но «50 дней» — всего лишь пример, сказал министр, отказавшись назвать сроки снижения цен.

Бессент также заявил, что сумма в 14 миллиардов долларов, которую Иран мог бы получить от отмены санкций США в виде доходов от нефти, «завышена», поскольку США используют иранскую нефть против них. «По сути, мы «применяем тактику джиу-джитсу» против иранцев: мы используем их собственную нефть против них», — добавил он.