Крупный пожар в Киевской области

В Киеве в воскресенье днем заметили дым от крупного пожара, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объяснили, что горит складское здание в Киевской области.

Сообщается, что пожар видно, в частности, из центра Киева – дым идет со стороны Деснянского района.

«В сети распространяется информация о якобы масштабном пожаре в Киеве. Информируем: спасатели столицы в настоящее время привлечены к ликвидации пожара в складском здании на территории Киевской области. От ГСЧС Киева к тушению привлечена пожарная техника и личный состав», - говорится в сообщении ГСЧС.

Представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии украинским СМИ сообщил, что площадь пожара составляет около 3000 кв. м.