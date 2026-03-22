Сахиба Гафарова на похоронах католикоса-патриарха Всея Грузии Илии II

Делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетила Грузию для участия в церемонии похорон католикоса-патриарха Всея Грузии Илии II.

Спикера Милли Меджлиса здесь встретили спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и министр иностранных дел этой страны Мака Бочоришвили.

На проведенной 22 марта в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси церемонии спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила народу Грузии глубокую скорбь и почтение народа Азербайджана.

На мероприятии к собравшимся в храме обратились вселенский патриарх, а также президент Грузии, спикер парламента, премьер-министр и почетный председатель партии «Грузинская мечта».

Траурная процессия началась от кафедрального собора Святой Троицы, и гроб с телом патриарха был доставлен в Сионский собор.

В состав делегации Азербайджана вошли председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, заместитель премьер-министра Самир Шарифов, группа депутатов Милли Меджлиса.