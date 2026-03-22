Кувейт подал жалобу на Иран

Кувейт подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с опасными нарушениями воздушного пространства, вызванными иранскими атаками, сообщает Al Jazeera.

«Атаки Ирана являются вопиющим нарушением международных конвенций, поскольку они подвергли серьезной опасности безопасность пассажиров», - говорится в сообщении гражданской авиации страны.

Отметим, что Иран начал свои ответные атаки на военные объекты США в странах Персидского залива после начала военной кампании США и Израиля 28 февраля.