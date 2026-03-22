Израиль бьет рекорды по перехвату ракет

После падений ракет в Араде и Димоне старший офицер ВВС Армии обороны Израиля сообщил, что «с начала войны по Израилю было выпущено более 400 баллистических ракет». Он подчеркнул, что «инциденты произошли по разным причинам и не связаны с системным сбоем». Другой офицер командования тыла добавил, что «большинство пострадавших находились вне защищенных зон». Об этом пишет Walla.

Офицер ВВС рассказал, что «доля успешных перехватов превысила 92% – это один из лучших показателей за всю историю». Он назвал это «беспрецедентным достижением». В то же время по Ирану было нанесено около 13 тысяч точных ударов. «Система – это не только техника, но и человек. Именно оператор извлекает максимум из оборудования», – отметил офицер.