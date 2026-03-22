Русский танкер не дошел до Кубы

Танкер, перевозивший топливо из России для Кубы, изменил пункт назначения на Пуэрто-Кабельо в Венесуэле после того, как США официально запретили поставки российской нефти на остров. Об этом сообщил Bloomberg.

«Танкер Sea Horse, вероятно, перевозящий 200 000 баррелей российского газойля, ранее указал новым пунктом назначения соседний Тринидад и Тобаго и направлялся туда по состоянию на пятницу, согласно данным отслеживания судов», – говорится в сообщении.

В прошлом месяце это судно внезапно остановило плавание посреди Северной Атлантики на фоне фактической топливной блокады Кубы со стороны США.

Ранее на этой неделе стало известно, что Россия отправила на Кубу нефть и газ вопреки требованиям США. Как известно, из-за нефтяной блокады запасы топлива на Кубе стремительно сокращаются. Страна переживает один из самых глубоких кризисов в своей истории.