Бейте, но не губите: Пехлеви обратился к Трампу

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжать наносить удары по руководству Ирана, избегая при этом гражданской инфраструктуры, после того как Трамп пригрозил атаковать энергетические объекты страны.

«Гражданская инфраструктура Ирана принадлежит иранскому народу и будущему свободного Ирана. Инфраструктура исламской республики — это механизм репрессий и террора, используемый для того, чтобы не допустить осуществления этого будущего», — написал Пехлеви в посте в X в воскресенье.

«Я прошу президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать наносить удары по режиму и его репрессивному аппарату, при этом щадя гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны», — добавил он.

Сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить» иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.