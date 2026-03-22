Куба готовится...

«Наши вооруженные силы всегда готовы, и фактически в настоящее время они готовятся к возможности военной агрессии», — сказал замминистра.

Вооруженные силы Кубы готовятся к вероятному вторжению США, отсутствие таких мер было бы наивным, «глядя на происходящее в мире», заявил замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио, передает NBC News.

Гавана надеется на мирное решение проблем с США, продолжил он: «Мы не видим причин, по которым это (вторжение) должно произойти, и не находим для этого никаких оправданий».

«Ситуация очень серьезная, и мы действуем максимально активно, чтобы справиться с ней. Мы надеемся, что топливо так или иначе поступит на Кубу и что этот бойкот, введенный Соединенными Штатами, не продлится вечно», — сказал замминистра.

В этом месяце кубинский президент Мигель Диас-Канель впервые подтвердил факт переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Тогда он уточнил, что переговоры нацелены на выявление областей сотрудничества для противодействия угрозам в обеих странах, а также на проработку вопросов безопасности в регионе.