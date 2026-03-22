Лимит на бензин

Словения временно ограничила продажу топлива из-за дефицита на АЗС.

С 22 марта установлены следующие лимиты: для частных автомобилей — не более 50 литров в сутки, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (включая фермеров) — 200 литров. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

В последние дни крупнейшая словенская нефтегазовая компания Petrol столкнулась с дефицитом топлива, что привело к образованию длинных очередей и закрытию части АЗС. Станции венгерской группы MOL, работающие в обычном режиме, ранее ввели собственные ограничения — 30 литров для частных лиц.

Дефицит связан с увеличением спроса на фоне войны в Иране.