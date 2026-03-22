«Позор человечеству»: Папа Римский о войне

Папа Римский Лев XIV заявил, что война на Ближнем Востоке «ранит все человечество», и призвал прекратить боевые действия. Об этом глава католической церкви заявил после молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра.

«Смерть и страдания, вызванные этими войнами, — это позор для всего человечества и вопль к Богу! Я вновь настоятельно призываю к непрестанной молитве, чтобы прекратились боевые действия и наконец открылись пути к миру», — сказал Папа Римский Лев XIV.

Он также подчеркнул, что церковь не может молчать перед «лицом страданий стольких беззащитных людей». Понтифик добавил: «То, что причиняет им боль, ранит все человечество».

Папа Лев XIV в прошлые воскресные проповеди также призывал завершить войну. Так, 1 марта он заявил о необходимости прекратить «спираль насилия», цитировала Ansa.

США и Израиль нанесли удар по Ирану утром 28 февраля. Тегеран начал ответную операцию, запустив ракеты и дроны по странам Персидского залива.