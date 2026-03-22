USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно
Новость дня
Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно

Мировая экономика в коме надолго

Axios
21:25 300

Экономические последствия войны в Иране могут затянуться дольше, чем сам конфликт, пишет Axios.

Любое быстрое прекращение огня или соглашение, позволяющее обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив, не отменят потрясений в поставках, которые могут затянуться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы.

«Нефтяные рынки до сих пор сталкивались с перебоями в логистике, а не с настоящим сокращением поставок, - написал стратег по сырьевым товарам Ned Davis Research Мэтт Бауэр в записке для клиента в пятницу. - Но нападения на Южный Парс и ответные действия Ирана повышают риск того, что конфликт перерастет в физический ущерб производственным мощностям».

В свою очередь, старший аналитик финансового рынка на торговой платформе Capital.com Кайл Родда отмечает, что прямые атаки на энергетическую инфраструктуру иллюстрируют долгосрочные последствия войны. 

По его словам, производственные мощности будут отключены на неопределенно долгое время, а это означает, что цены на энергоносители, скорее всего, будут падать гораздо медленнее, чем росли.

Как подчеркивает СМИ, перекрытие Ормузского пролива уже нарушило глобальный поток товаров. Ущерб, нанесенный на этой неделе энергетическим объектам в Персидском заливе, может усугубить это нарушение. В результате было уничтожено 17% мощностей страны по экспорту природного газа, сообщил агентству Reuters министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

По словам Кааби, ущерб, вероятно, означает сокращение поставок природного газа из региона в долгосрочной перспективе - почти 13 миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно не будут поставляться в течение пяти лет.

Вот некоторые последствия сочетания блокады судоходства и разрушения инфраструктуры: природный газ является ключевым компонентом удобрений, и около трети мировых поставок удобрений морским путем и почти половина мирового объема карбамида транспортируются через Ормузский пролив. Фермеры США, которые не сделали предварительный заказ удобрений, могут не успеть к весеннему севу, сообщили на этой неделе агентству Associated Press в Американском фермерском бюро.

Это может привести к снижению урожайности, что повысит давление на цены на продукты питания в следующем году. Повышение цен на дизельное топливо, которое используется для питания сельскохозяйственной техники, уже может привести к росту продовольственной инфляции.

ЭТО ВАЖНО

Иран грозит, арабы возмущаются, Израиль идет до конца
Иран грозит, арабы возмущаются, Израиль идет до конца обновлено 21:07
21:07 13895
Израиль уничтожает военные объекты КСИР
Израиль уничтожает военные объекты КСИР фото; видео; обновлено 19:42
19:42 10940
Посольство США посылает сигнал SOS
Посольство США посылает сигнал SOS наша корреспонденция
15:16 7344
Американцы опровергают иранцев
Американцы опровергают иранцев обновлено 20:22
20:22 3486
Денег много не бывает, тем более на войну
Денег много не бывает, тем более на войну обновлено 20:14
20:14 2044
Бейте, но не губите: Пехлеви обратился к Трампу
Бейте, но не губите: Пехлеви обратился к Трампу
20:04 1943
Прецедент Путина для головорезов из КСИР
Прецедент Путина для головорезов из КСИР главная тема
18:48 4604
Русский танкер не дошел до Кубы
Русский танкер не дошел до Кубы
19:52 2245
Пезешкиан выступает как Хаменеи
Пезешкиан выступает как Хаменеи ФОТО
19:27 2930
Иран грозит полной блокировкой Ормуза
Иран грозит полной блокировкой Ормуза обновлено 19:09
19:09 3955
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az: «Иран капитулирует после потери острова Харк»
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az: «Иран капитулирует после потери острова Харк»
17:44 3458
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться