Мировая экономика в коме надолго

Любое быстрое прекращение огня или соглашение, позволяющее обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив, не отменят потрясений в поставках, которые могут затянуться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы.

Экономические последствия войны в Иране могут затянуться дольше, чем сам конфликт, пишет Axios.

«Нефтяные рынки до сих пор сталкивались с перебоями в логистике, а не с настоящим сокращением поставок, - написал стратег по сырьевым товарам Ned Davis Research Мэтт Бауэр в записке для клиента в пятницу. - Но нападения на Южный Парс и ответные действия Ирана повышают риск того, что конфликт перерастет в физический ущерб производственным мощностям».

В свою очередь, старший аналитик финансового рынка на торговой платформе Capital.com Кайл Родда отмечает, что прямые атаки на энергетическую инфраструктуру иллюстрируют долгосрочные последствия войны.

По его словам, производственные мощности будут отключены на неопределенно долгое время, а это означает, что цены на энергоносители, скорее всего, будут падать гораздо медленнее, чем росли.

Как подчеркивает СМИ, перекрытие Ормузского пролива уже нарушило глобальный поток товаров. Ущерб, нанесенный на этой неделе энергетическим объектам в Персидском заливе, может усугубить это нарушение. В результате было уничтожено 17% мощностей страны по экспорту природного газа, сообщил агентству Reuters министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

По словам Кааби, ущерб, вероятно, означает сокращение поставок природного газа из региона в долгосрочной перспективе - почти 13 миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно не будут поставляться в течение пяти лет.

Вот некоторые последствия сочетания блокады судоходства и разрушения инфраструктуры: природный газ является ключевым компонентом удобрений, и около трети мировых поставок удобрений морским путем и почти половина мирового объема карбамида транспортируются через Ормузский пролив. Фермеры США, которые не сделали предварительный заказ удобрений, могут не успеть к весеннему севу, сообщили на этой неделе агентству Associated Press в Американском фермерском бюро.

Это может привести к снижению урожайности, что повысит давление на цены на продукты питания в следующем году. Повышение цен на дизельное топливо, которое используется для питания сельскохозяйственной техники, уже может привести к росту продовольственной инфляции.