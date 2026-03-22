Мировой рынок СПГ на грани коллапса

Последние танкеры со сжиженным природным газом из Персидского залива прибудут к портам в течение 10 дней, после чего поставки прекратятся из-за блокировки Ормузского пролива Ираном и ракетной атаки на крупнейший катарский завод по сжижению газа Рас-Лаффан, пишет газета. На фоне этого цены на газ в Азии и Европе резко выросли, а страны-импортеры вынуждены искать альтернативные источники или сокращать потребление.

Особенно уязвимы Пакистан и Бангладеш. Почти весь импорт СПГ Пакистана приходился на Катар, терминалы страны уже работают на минимальной мощности, и к концу месяца поставки полностью прекратятся. Страна планирует использовать более дорогой мазут для генерации электроэнергии, а Бангладеш вводит газовое рационирование.

Даже при возобновлении движения судов через Ормузский пролив глобальные поставки СПГ останутся ограниченными: около 17% мощности Катара будут недоступны в течение нескольких лет из-за повреждений в СПГ-комплексе Ras Laffan. Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби предупредил о возможном форс-мажоре по долгосрочным контрактам СПГ на пять лет.