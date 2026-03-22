Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно
Нелестный отзыв Трампа о Пехлеви

23:06 145

Президент США Дональд Трамп и его окружение в частном порядке называют наследного принца Ирана Резу Пехлеви  «принцем-неудачником», об этом пишет The New Yorker.

По данным издания, разведывательный доклад, подготовленный перед началом войны и представленный Трампу за неделю до первых ударов по Ирану, показал, что сын последнего шаха не обладает достаточной сетью сторонников внутри Ирана, чтобы возглавить свержение режима.

Как отмечает профессор Университета Джонса Хопкинса Вали Наср, в администрации США «никогда не относились к нему всерьез». «Есть разница между наличием организации на местах и просто наличием людей, которым вы нравитесь. Если вы собираетесь помогать менять режим, у вас должна быть поддержка на местах», — пояснил он.

Ранее Трамп неоднократно публично выражал сомнения в способности Пехлеви стать лидером Ирана. В марте 2026 года президент США заявил, что «кто-то изнутри» страны подошел бы больше, добавив, что «большинство людей, которых мы (США – ред.) рассматривали, мертвы».

