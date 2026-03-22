Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно

Трамп пригрозил Ирану «тотальным уничтожением»

22 мартa 2026, 23:47 1625

Президент США Дональд Трамп в интервью израильскому 13 каналу заявил, что исход ультиматума, предъявленного Ирану, будет «очень хорошим», и пообещал «тотальное уничтожение Ирана».

«Вы скоро узнаете, что произойдет с ультиматумом по электростанциям – результат будет очень хорошим. Будет тотальное уничтожение Ирана, и все сложится отлично», – цитирует его телеканал.

Кроме того, глава Белого дома обрушился с критикой на страны НАТО: «Они ничего не делают, это большой позор. Иран вел себя очень плохо в течение 47 лет (имеется в виду установление в Иране режима аятолл после исламской революции 1979 года- ред.). Теперь он получает заслуженное наказание».

Срок ультиматума истекает вечером 23 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул 48-часовой ультиматум Ирану с требованием полностью открыть Ормузский пролив, пригрозив «уничтожить» его электростанции, если Тегеран этого не сделает.

«В течение 48 часов с этого момента Соединенные Штаты Америки нанесут удар по различным электростанциям Ирана и уничтожат их, начав с самой большой», - написал он на своей платформе социальных сетей Truth Social.

В то же время США заявили Израилю, что операция в Ормузском проливе займет недели.

Официальные лица Белого дома проинформировали израильских коллег, что потенциальная операция США по открытию Ормузского пролива займет несколько недель, сообщает 12 канал Израиля.

Согласно данным телеканала, если Иран не выполнит 48-часовой ультиматум Трампа по открытию пролива, война будет продлена для обеспечения проведения американской операции.

Американские официальные лица заявляют израильской стороне о необходимости смены стратегии, подчеркивая, что США не позволят Ирану держать в заложниках ключевой морской путь, через который проходит 20% мирового трафика нефти.

«Мы используем это, чтобы заставить их рухнуть изнутри», — цитирует телеканал слова американских чиновников.

