USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно
Новость дня
Иран сбросил на Израиль страшную бомбу: что известно

Детали спецоперации Израиля на Каспии

00:17 734

Разведка ВМС Израиля раскрыла, как группа из четырех человек отслеживала иранские военные корабли в Каспийском море, что позволило ВВС Израиля нанести удар, уничтоживший шесть судов, командный центр ВМС и ремонтную базу. Детали операции раскрыты в материале Ynet.

В прошлую среду ВВС Ирана совершили необычную атаку на ракетные корабли, вспомогательные суда и патрульные катера иранских военных в Каспийском море — районе, где Армия обороны Израиля никогда ранее не действовала. Эти военно-морские суда были оснащены системами ПВО и противолодочным оружием. Кроме того, по данным Армии обороны Израиля, атаке подверглись штаб, из которого иранские военно-морские силы вели свою деятельность в Каспийском море, и верфь по ремонту и техническому обслуживанию судов, пишет издание.

Для проведения разведывательных работ по этим целям, чтобы предоставить Армии обороны Израиля необходимую информацию, работала небольшая группа из офицера и трех солдат разведывательного управления ВМС. «Мы работали над некоторыми из этих целей годами, и я не думал, что мы будем атаковать их во время моей службы», — говорит лейтенант Н., офицер по наблюдению за целями в иранском отделе разведывательного управления.

Сержант Г., исследователь в области георазведки, добавляет: «Стационарные цели, такие как верфь и штаб, были нам знакомы. Задача состояла в том, чтобы найти иранские военные корабли. Мы просто сканировали Каспийское море, пока не идентифицировали их».

По его словам, иранцы знали, что их корабли находятся под прицелом, поэтому приказали им покинуть порты и выйти в море. «В общей сложности было атаковано шесть кораблей, — продолжает старший сержант Г. — Четыре ракетных корабля, большой фрегат и вспомогательное судно. Фрегат был оснащен ударными системами, торпедами, а также вертолетной площадкой. Мы знали, как его опознать и отличить от других судов, находившихся в море».

Между первоначальным обнаружением и атакой прошел период времени, в течение которого необходимо было установить местонахождение иранских кораблей в любой конкретный момент времени («для поддержания разведки» на военном языке). Одновременно оперативная группа определила предпочтительную дату с учетом погодных условий и приняла решение о необходимом вооружении.

В день атаки старший сержант Г. прибыл на авиабазу и лично опознал один из кораблей: «Все смотрели на меня, когда я говорил в наушник с пилотом над целью. Он попросил меня опознать его, я дал добро, и ракета была запущена. Через несколько минут корабли были уничтожены».

Детали спецоперации Израиля на Каспии
Детали спецоперации Израиля на Каспии
00:17 735
ЭТО ВАЖНО

Детали спецоперации Израиля на Каспии
Детали спецоперации Израиля на Каспии
00:17 735
Трамп пригрозил Ирану «тотальным уничтожением»
Трамп пригрозил Ирану «тотальным уничтожением» новость дополнена
22 мартa 2026, 23:47 1629
Прецедент Путина для головорезов из КСИР
Прецедент Путина для головорезов из КСИР главная тема; все еще актуально
22 мартa 2026, 18:48 7046
Как долго будет воевать Израиль?
Как долго будет воевать Израиль? обновлено 23:58
22 мартa 2026, 23:58 1964
Зеленский рассказал о наступлении россиян
Зеленский рассказал о наступлении россиян обновлено 22:37
22 мартa 2026, 22:37 6377
Взрывы в Тегеране. Бомбят порт Бендер-Ленге
Взрывы в Тегеране. Бомбят порт Бендер-Ленге фото; видео; обновлено 22:34
22 мартa 2026, 22:34 13677
Иран грозит, арабы возмущаются, Израиль идет до конца
Иран грозит, арабы возмущаются, Израиль идет до конца обновлено 21:07
22 мартa 2026, 21:07 15723
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az: «Иран капитулирует после потери острова Харк»
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az: «Иран капитулирует после потери острова Харк» все еще актуально
22 мартa 2026, 17:44 4353
Иран – страна без валюты и экономики
Иран – страна без валюты и экономики наш комментарий
22 мартa 2026, 20:38 3429
Посольство США посылает сигнал SOS
Посольство США посылает сигнал SOS наша корреспонденция
22 мартa 2026, 15:16 8430
Американцы опровергают иранцев
Американцы опровергают иранцев обновлено 20:22
22 мартa 2026, 20:22 4996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться