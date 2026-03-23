Детали спецоперации Израиля на Каспии

Разведка ВМС Израиля раскрыла, как группа из четырех человек отслеживала иранские военные корабли в Каспийском море, что позволило ВВС Израиля нанести удар, уничтоживший шесть судов, командный центр ВМС и ремонтную базу. Детали операции раскрыты в материале Ynet.

В прошлую среду ВВС Ирана совершили необычную атаку на ракетные корабли, вспомогательные суда и патрульные катера иранских военных в Каспийском море — районе, где Армия обороны Израиля никогда ранее не действовала. Эти военно-морские суда были оснащены системами ПВО и противолодочным оружием. Кроме того, по данным Армии обороны Израиля, атаке подверглись штаб, из которого иранские военно-морские силы вели свою деятельность в Каспийском море, и верфь по ремонту и техническому обслуживанию судов, пишет издание.

Для проведения разведывательных работ по этим целям, чтобы предоставить Армии обороны Израиля необходимую информацию, работала небольшая группа из офицера и трех солдат разведывательного управления ВМС. «Мы работали над некоторыми из этих целей годами, и я не думал, что мы будем атаковать их во время моей службы», — говорит лейтенант Н., офицер по наблюдению за целями в иранском отделе разведывательного управления.

Сержант Г., исследователь в области георазведки, добавляет: «Стационарные цели, такие как верфь и штаб, были нам знакомы. Задача состояла в том, чтобы найти иранские военные корабли. Мы просто сканировали Каспийское море, пока не идентифицировали их».

По его словам, иранцы знали, что их корабли находятся под прицелом, поэтому приказали им покинуть порты и выйти в море. «В общей сложности было атаковано шесть кораблей, — продолжает старший сержант Г. — Четыре ракетных корабля, большой фрегат и вспомогательное судно. Фрегат был оснащен ударными системами, торпедами, а также вертолетной площадкой. Мы знали, как его опознать и отличить от других судов, находившихся в море».

Между первоначальным обнаружением и атакой прошел период времени, в течение которого необходимо было установить местонахождение иранских кораблей в любой конкретный момент времени («для поддержания разведки» на военном языке). Одновременно оперативная группа определила предпочтительную дату с учетом погодных условий и приняла решение о необходимом вооружении.

В день атаки старший сержант Г. прибыл на авиабазу и лично опознал один из кораблей: «Все смотрели на меня, когда я говорил в наушник с пилотом над целью. Он попросил меня опознать его, я дал добро, и ракета была запущена. Через несколько минут корабли были уничтожены».