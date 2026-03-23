Российский самолет подавал сигнал бедствия

Самолет авиакомпании «Россия», следующий из Минеральных Вод в Петербург, подал сигнал бедствия на подлете к городу вечером 22 марта, передают российские СМИ.

Как пояснили в авиакомпании, из-за введенных на фоне атак беспилотников «временных ограничений» в петербургском аэропорту Пулково самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод, долгое время находился в зоне ожидания посадки. Борт некоторое время кружил в небе над Ленинградской областью, несмотря на введенные ограничения из-за атаки БПЛА.

«Командир воздушного судна… проинформировал о низком остатке топлива и запросил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга», - сказали в «России».

Авиакомпания добавила, что самолет в итоге совершил благополучную посадку в 20:14 по местному времени.