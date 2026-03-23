У Ирана есть «маневрирующие» ракеты, способные обходить Patriot

У Ирана есть «сложные маневрирующие ракеты»: именно ими КСИР смог атаковать СПГ-завод в катарском Рас-Лаффане и обойти американские системы ПВО Patriot. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника, осведомленного о деталях удара.
«Атаки на комплекс (по сжижению газа – ред.) в Рас-Лаффане включали передовые ракеты - маневренные и способные обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot», - утверждает источник издания.
Компания Qatar Energy, которой принадлежит атакованный комплекс, заявила, что предприятие получило значительный ущерб.
18 марта Иран нанес две серии ударов по промышленному городку Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа. Он обеспечивает около 20 процентов мировых поставок СПГ.