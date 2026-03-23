Париж достанется социалисту

Представитель Социалистической партии Франции, объединивший в своем списке кандидатов на посты в муниципальном совете выходцев из левых партий, получил 51% голосов. Его главная соперница, мэр VII округа Парижа и экс-министр культуры Рашида Дати, вышедшая во второй тур во главе объединенного списка правых и центристов, получила 37% голосов. Третье место осталось за представительницей левой партии «Неподчинившаяся Франция» Софией Шикиру, за которую проголосовали 12% избирателей.

С 2018 по 2024 год Грегуар был первым заместителем уходящего мэра Парижа Анн Идальго. В феврале 2026 года Грегуар в интервью газете Le Parisien заявлял, что в случае своего избрания рассчитывает воплотить обсуждавшийся на протяжении нескольких лет проект переустройства бульвара Периферик. Имеется в виду превращение этой кольцевой автодороги вокруг Парижа в «городской бульвар» с зеленой зоной и выделенными полосами для общественного транспорта и велодорожками. Также он пообещал увеличить число зеленых зон в городе за счет проезжей части на крупных улицах и озеленить крупные площади. Это станет одной из мер обширного плана действий по «энергетической модернизации» и адаптации города к периодам сильной жары.