План главы «Моссада» не оправдался

План главы «Моссада» Давида Барнеа по свержению режима в Иране через внутреннее восстание оказался ошибочным, пишет The New York Times.

Несмотря на гибель высшего руководства, включая Али Хаменеи, силовой аппарат Ирана сохранил контроль.

Альтернативные варианты, включая использование курдских сил, были отклонены Трампом. По оценкам издания, на данный момент наиболее вероятным исходом остается сохранение нынешнего режима у власти.

Как отмечает NYT, администрация Трампа столкнулась с дилеммой: продолжать военную кампанию для достижения амбициозных целей, которые оказались труднодостижимыми, или попытаться выйти из конфликта, не завершив поставленных задач.

Согласно данным, на которые ссылается газета, даже после уничтожения более 15 тысяч целей Иран сохранил способность к сопротивлению и ведению асимметричной войны, в том числе через блокирование Ормузского пролива. В Пентагоне признали, что полное подавление иранского военного потенциала потребует гораздо больше времени и ресурсов, чем предполагалось изначально.