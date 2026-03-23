Основная претензия полицейского руководства звучит просто и болезненно: «Нас бросили на амбразуру». В то время как КСИР позиционирует себя в ипостаси несокрушимого «меча и щита» исламской революции, именно рядовые полицейские становятся легкой мишенью для «Моссада» на улицах и переулках Тегерана. Израильтяне отстреливают иранских силовиков, почти как в детском универсальном тире.

Источники сообщают о растущем чувстве неполноценности среди офицеров полиции. И их понять не так тяжело, ведь в то самое время пока КСИР бряцает баллистическими ракетами, иранская полиция выглядит в роли «чучела на огороде», и оказывается практически беззащитной перед высокотехнологичными ударами израильских беспилотников.

По сообщениям израильских спецслужб, полицейские чины в приватных беседах заявляют, что именно они выполняют «грязную работу» по подавлению протестов и патрулированию, фактически расплачиваясь собственной кровью за геополитические авантюры «властителей и хранителей» режима.

Внутренние силы безопасности, в частности FARAJA, которая встречает грудью штыки недовольных масс и агентов «Моссада», чувствующих себя в Тегеране почти так же свободно, как и в уютных ресторанчиках Тель-Авива, влачат жалкое существование и остановились в своем развитии на заре становления исламской республики. А огромные и бесконтрольные бюджетные ассигнования уходят в руки КСИР под видом распределения на дело перманентной исламской революции в Ираке, Йемене и Ливане.