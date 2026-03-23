Мощные взрывы в Исфахане. Ракета взорвалась прямо над головами иранцев

Новый конфликт в Тегеране: КСИР против FARAJA

наш комментарий
Эльяс Шафиев, собкор
01:41 835

Пока небо над Ираном превращается в зону охоты для неопознанных дронов, настоящая буря разыгрывается внутри силовых структур муллократического режима.

Согласно данным израильской разведки, полученным от источников внутри исламской республики, серия точечных ударов израильских дронов по объектам безопасности спровоцировала глубокий раскол между иранской полицией (FARAJA) и элитным Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Внутренние силы безопасности, в частности FARAJA, которая встречает грудью штыки недовольных масс и агентов «Моссада», чувствующих себя в Тегеране почти так же свободно, как и в уютных ресторанчиках Тель-Авива

Основная претензия полицейского руководства звучит просто и болезненно: «Нас бросили на амбразуру». В то время как КСИР позиционирует себя в ипостаси несокрушимого «меча и щита» исламской революции, именно рядовые полицейские становятся легкой мишенью для «Моссада» на улицах и переулках Тегерана. Израильтяне отстреливают иранских силовиков, почти как в детском универсальном тире.

Источники сообщают о растущем чувстве неполноценности среди офицеров полиции. И их понять не так тяжело, ведь в то самое время пока КСИР бряцает баллистическими ракетами, иранская полиция выглядит в роли «чучела на огороде», и оказывается практически беззащитной перед высокотехнологичными ударами израильских беспилотников.

По сообщениям израильских спецслужб, полицейские чины в приватных беседах заявляют, что именно они выполняют «грязную работу» по подавлению протестов и патрулированию, фактически расплачиваясь собственной кровью за геополитические авантюры «властителей и хранителей» режима.

Внутренние силы безопасности, в частности FARAJA, которая встречает грудью штыки недовольных масс и агентов «Моссада», чувствующих себя в Тегеране почти так же свободно, как и в уютных ресторанчиках Тель-Авива, влачат жалкое существование и остановились в своем развитии на заре становления исламской республики. А огромные и бесконтрольные бюджетные ассигнования уходят в руки КСИР под видом распределения на дело перманентной исламской революции в Ираке, Йемене и Ливане.

Однако когда полиция начинает открыто обвинять КСИР в неспособности защитить небо страны и обеспечить безопасность тех, кто охраняет порядок на улицах, монолит дает трещину

Для израильской разведки произошедший раскол — не просто побочный эффект военных операций, а стратегическая возможность для дезорганизации и диверсий. Режим аятолл всегда держался на железном единстве своих силовых ведомств. Однако когда полиция начинает открыто обвинять КСИР в неспособности защитить небо страны и обеспечить безопасность тех, кто охраняет порядок на улицах, монолит дает трещину.

Ситуация усугубляется тем, что удары беспилотников деморализуют личный состав. Страх перед «невидимым врагом», от которого не может защитить даже импортированная из России рухлядь да хваленая ПВО КСИР, превращает службу в полиции в смертельно опасную русскую рулетку.

Иранские власти оказались в сложной ситуации. С одной стороны, им необходимо готовить «десять преемников на случай ликвидации каждого командира», а с другой - власть оказалась лицом к лицу с массовым недовольством среди личного состава полицейских сил. Если полиция перестанет чувствовать себя частью единой системы обороны, «безопасность на улицах», на которой держится режим, может рухнуть быстрее, чем любая военная инфраструктура КСИР…

