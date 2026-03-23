Дроны атакуют Ленинградскую область. В Пулково отменены рейсы

Беспилотники Вооруженных сил Украины с вечера 22 марта атакуют Ленинградскую область России. Над регионом работает ПВО. Атака идет уже несколько часов.

Как сообщают российские СМИ, первые два БПЛА над Ленинградской областью были сбиты около 17:00 (19:00 по Баку). Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Позднее было уничтожено еще восемь украинских дронов.

В районе деревни Изора Гатчинского округа силами противовоздушной обороны был сбит 10-й беспилотный летательный аппарат, сообщил Дрозденко. По его словам, в результате происшествия ударной волной повреждено остекление в трех квартирах.

«Силами ПВО сбит десятый БПЛА в районе деревни Изора Гатчинского округа. Ударной волной повреждено остекление в трех квартирах, зафиксировано возгорание сухой травы. Воронка от падения обнаружена, поле потушено. Пострадавших нет. Продолжается работа по отражению атаки», — написал Дрозденко.

Он также уточнил, что при падении сбитого БПЛА зафиксировано возгорание сухой травы. Воронка от падения обнаружена, а поле уже потушено, отметил губернатор.

Кроме того, временные ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщила Росавиация в Telegram-канале. Ограничения работы воздушной гавани вводились дважды за день.

«Аэропорт Пулково. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В связи с этим в Пулково 65 рейсов были отменены или задержаны на фоне беспилотной атаки на Ленобласть.

В частности, были отменены рейсы в Минск, Москву, Худжанд, Дубай.