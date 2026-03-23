Иранские ракеты в небе Израиля

Иранские силы провели второй за последние минуты запуск ракет в направлении израильской территории. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана. По его данным, ракеты снова, спустя несколько минут после очередного залпа, выпущены по Израилю. Этот залп, как и предыдущий, нацелен на северную часть еврейского государства.

Армия обороны Израиля подтвердила, что некоторое время назад были зафиксированы ракеты, запущенные с территории Ирана в сторону Израиля. Системы ПВО работают над перехватом целей.

По данным армии, одна из ракет, запущенных Ираном в сторону северных районов Израиля, упала на территории Ливана. По оценкам военных, это первый случай попадания иранской баллистической ракеты на ливанскую территорию с начала текущего конфликта.