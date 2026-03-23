Вашингтон (США). Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи поднимает кулак и произносит лозунг «Япония вернулась!» (Japan is back!) во время ужина у президента США Дональда Трампа в Белом доме
Галилея (Израиль). Самоходная гаубица ведет огонь по южному Ливану
Изюм (Украина). Жители в ожидании на автобусной остановке, покрытой противодроновой сеткой
Гуаякиль (Эквадор). Полицейские сопровождают задержанного наркоторговца Анхеля Моралеса, известного как «Лобо Менор», разыскиваемого в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, совершенного в 2023 году
Майменсингх (Бангладеш). Из-за нехватки места в вагонах поезда, мчащегося по сельской местности, пассажиры сидят на крыше. Люди возвращаются домой на ежегодный мусульманский праздник Ид аль-Фитр
Сент-Роуз (Реюньон). Лава с вулкана Питон-де-ла-Фурнез достигает океана
Нортумберленд (Великобритания). Северное сияние над древним замком Уоркуорт