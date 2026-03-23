Потери израильской армии в операции против «Хезболлы»

По меньшей мере семь израильских военных получили ранения на севере Израиля и юге Ливана.
По данным Jerusalem Post, четверо солдат пострадали в ходе инцидента, связанного с безопасностью, во время операций на юге Ливана. Еще один военнослужащий получил легкое ранение после падения беспилотника рядом с подразделением.
Кроме того, двое солдат были травмированы в результате несчастного случая на севере Израиля. Все пострадавшие были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.
Сообщается, что с начала наземной операции против «Хезболлы» общее число потерь израильской армии достигло 48 человек. В это число входят двое погибших военнослужащих, один тяжело раненый, 13 солдат со средними ранениями и 32 — с легкими ранениями.
*** 02:16
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о проведении масштабной операции на юге Ливана.
ВВС Израиля уничтожили главный мост через реку Литани. Согласно заявлению ЦАХАЛ, этот объект использовался командованием «Хезболлы» для переброски тысяч единиц оружия, ракет и пусковых установок из северных районов Ливана на юг для атак по израильской территории.
В ходе отдельной волны авиаударов в районе Набатия (Южный Ливан) было поражено около 15 штаб-квартир организации.
March 22, 2026