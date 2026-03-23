Китай не теряет времени даром

Китайская Народная Республика (КНР) позиционирует себя, как безопасную и ориентированную на экономику альтернативу другим государствам, заявил премьер Госсовета Китая Ли Цян, пишет Financial Times.

Ли Цян выступил на ежегодном форуме China Development Forum в Пекине, где собрались более 70 руководителей компаний, включая главу Apple Тима Кука, CEO UBS Серджио Эрмотти и руководителя HSBC Жоржа Эльхедери.

Ли Цян заявил перед собравшимися, что «вторая экономика мира предлагает уникальные цепочки поставок и предсказуемую деловую среду». По его словам, Китай стремится стать «опорой определенности» и «оплотом стабильности» на фоне роста торгового протекционизма и кризиса международной системы.

На форуме власти представили пятилетний план до 2030 года как возможность для иностранных инвестиций.

Глава Apple Тим Кук выступил после Ли Цяна, рассказав о возможностях инвестиций в образование и другие сферы в Китае.

Партнер консалтинговой компании Asia Group Джордж Чен отметил, что, хотя США напрямую не упоминались, посыл форума понятен. Китай стремится показать стабильность и приоритет экономического развития, тогда, как США заняты войной с Ираном.