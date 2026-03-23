Диверсия в Чехии: подожгли завод, который снабжает ВСУ

В чешском городе Пардубице группа неизвестных в масках подожгла предприятие Archer-LPP, принадлежащее украинской компании Archer — производителю тепловизионных прицелов и систем наблюдения для Вооруженных сил Украины.

Гендиректор компании Александр Яременко сообщил, что поджог был совершен целенаправленно в ночь на 20 марта. В результате пожара сгорел складской цех, огонь также перекинулся на соседнее административное здание. Пострадавших нет.

Ответственность за поджог взяла на себя группировка The Earthquake Faction («Фракция землетрясения»). В своем заявлении радикалы указали, что атаковали объект из-за его предполагаемых связей с производством вооружения для Израиля.

Полиция Чехии расследует инцидент как теракт.