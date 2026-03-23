Израильская авиация бьет по Тегерану: под ударом Минобороны Ирана

Многочисленные взрывы произошли в нескольких районах Тегерана, удар с воздуха был нанесен в том числе по кварталу, где находятся здания Министерства обороны исламской республики. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его сведениям, иранские средства ПВО работают по целям на севере, востоке и в центральной части Тегерана. Сильный взрыв произошел в квартале Нобоньяд, где находится комплекс зданий Министерства обороны Ирана.

Кроме того, сообщается, что в Пардисе, к востоку от Тегерана, нанесены удары по военному заводу, производившему вертолеты.

В то же время армия Израиля на рассвете в понедельник, 23 марта, заявила о «масштабной серии ударов» по инфраструктуре иранской столицы Тегерана. В ЦАХАЛ не сообщили о конкретных целях в Тегеране, ограничились коротким сообщением о начале новых ударов.