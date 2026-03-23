Столкновение в аэропорту Нью-Йорка

Самолет Air Canada Express столкнулся с наземным транспортным средством в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, сообщил в Х сайт отслеживания рейсов FlightRadar24 23 марта в 8:15 по Баку. Сейчас аэропорт закрыт.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило остановку работы аэропорта в Нью-Йорке из-за «аварийной ситуации с воздушным судном».
New York Post со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка (FDNY) пишет, что самолет врезался в пожарную машину, в результате четверо пожарных получили критические травмы.
На самолете — Bombardier CRJ-900 — находилось сто пассажиров, и их состояние оценивается. Источники издания сообщили, что на борту группа ортодоксальных евреев.