Иран опасается ответного удара

Иран решил ограничить свои удары по Саудовской Аравии из опасений, что продолжение атак может спровоцировать прямой военный ответ Эр-Рияда, сообщили два источника The Jerusalem Post.

С начала войны Иран выпустил более 430 ракет и беспилотников по территории Саудовской Аравии. Большинство дронов было нацелено на Восточную провинцию, где расположено множество нефтеперерабатывающих объектов королевства, а также на Шайбу — крупное нефтяное месторождение в пустыне Руб-эль-Хали. Основная часть ракет была направлена на Эль-Хардж, примерно в 80 км к юго-востоку от Эр-Рияда, где находится авиабаза Принца Султана.

По данным источников, иранские власти считают, что «саудиты находятся в напряженном состоянии», и полагают, что продолжение масштабных атак может подтолкнуть Саудовскую Аравию к шагу, которого она до сих пор избегала — нанесению прямых ударов по Ирану.

Саудовские представители ранее давали понять, в том числе в контактах с Ираном, что их красной линией являются атаки на объекты энергоснабжения и опреснения воды.