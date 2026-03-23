И снова «мыслитель-теоретик, великий стратег» Ким

«В результате выдвижения товарища Ким Чен Ына — самого выдающегося на этом свете мыслителя-теоретика, великого стратега в строительстве государства и исполина создания и перемены на высший пост нашего государства открылись светлые перспективы для дальнейшего укрепления власти республики как мощного политического оружия для строительства державы и досрочного осуществления грандиозного идеала и надежды», — говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын является лидером КНДР с 2011 года. С 2016 года возглавляет Государственный совет — высший орган госвласти, занимающийся вопросами государственной политики, официальное название его должности — председатель государственных дел КНДР. После изменения Конституции в 2019 году за ним официально был закреплен статус главы государства и верховного главнокомандующего Корейской народной армией, до этого номинальным главой государства считался председатель Президиума ВНС.