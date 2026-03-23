В регионах России было громко

За последние три дня Украина второй раз массированно атаковала российские регионы беспилотниками. По утверждению Минобороны России, «перехвачены и уничтожены» 249 дронов.

В субботу утром российское министерство заявляло о 283 сбитых за ночь БПЛА.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом ночью уничтожены 128 БПЛА самолетного типа. По его словам, в результате удара по территории агрохолдинга «Мираторг» были ранены два сотрудника предприятия, повреждены два грузовых автомобиля.

Власти Ленинградской области заявили о массированной атаке украинских беспилотников, продолжающейся уже несколько часов. К 07:20 (08:20 по Баку) понедельника, сообщил глава региона Александр Дрозденко, над областью были сбиты более 60 дронов.

В 09:00 (10:00 по Баку) Росавиация сняла для Пулково полный запрет на прием и отправление рейсов.

В Тверской области в городе Зубцов беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, «произошло возгорание в одной из квартир», говорится в сообщении региональных властей. Людей в квартире не было.