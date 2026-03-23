Мощные взрывы в Исфахане. Ракета взорвалась прямо над головами иранцев
Новость дня
В регионах России было громко

обновлено 10:45
10:45 1600

За последние три дня Украина второй раз массированно атаковала российские регионы беспилотниками. По утверждению Минобороны России, «перехвачены и уничтожены» 249 дронов.

В субботу утром российское министерство заявляло о 283 сбитых за ночь БПЛА.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом ночью уничтожены 128 БПЛА самолетного типа. По его словам, в результате удара по территории агрохолдинга «Мираторг» были ранены два сотрудника предприятия, повреждены два грузовых автомобиля.

Власти Ленинградской области заявили о массированной атаке украинских беспилотников, продолжающейся уже несколько часов. К 07:20 (08:20 по Баку) понедельника, сообщил глава региона Александр Дрозденко, над областью были сбиты более 60 дронов.

В 09:00 (10:00 по Баку) Росавиация сняла для Пулково полный запрет на прием и отправление рейсов.

В Тверской области в городе Зубцов беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, «произошло возгорание в одной из квартир», говорится в сообщении региональных властей. Людей в квартире не было.

* * * 09:42

В ночь на 23 марта украинские беспилотники ударили по российскому порту Приморск на Балтийском море, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован», — написал Дрозденко в телеграм-канале, но не привел подробностей.

Порт Приморск является одним из крупнейших перевалочных пунктов для экспорта российской нефти и низкосернистого дизтоплива Евро-5. Его нефтеналивные мощности составляют порядка 1 млн баррелей нефти и около 300 тыс. баррелей дизтоплива в сутки.

12 сентября прошлого года украинские дроны также ударили по нему. Тогда часть причалов была выведена из рабочего состояния.

Воздушная атака на Ленинградскую область РФ началась накануне поздно вечером. К шести утра над регионом было сбито более 50 беспилотников, уточнил Дрозденко.

В деревне Изора Гатчинского района повреждения получил жилой дом. Согласно анализу записи с камеры видеонаблюдения, который провела Astra, дом повредила российская ракета ПВО, которая взорвалась при перехвате дрона. Инцидент произошел в жилом массиве примерно в километре от оборонного предприятия «ВИСКОМ», которое могло быть целью беспилотника.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над территорией России системами ПВО были сбиты 249 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областями, а также акваторией Азовского моря. В аэропорту Пулково на фоне налета дронов вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

