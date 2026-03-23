США дали Ирану шанс

США могут прекратить боевые действия «прямо сейчас», если Тегеран откажется от проведения атак. Об этом заявил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) Брэд Купер в интервью Iran International.

Купер возложил на иранские власти ответственность за создание угроз для собственных граждан. По его словам пуски ракет и дронов осуществляются из населенных пунктов и он лично наблюдал за этими действиями. При этом он отметил, что высокопоставленные чиновники находятся в укрепленных убежищах, в то время как рядовой состав и население остаются без защиты.