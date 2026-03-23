Нефтяной шок и газовый кризис «вместе взятые» на Ближнем Востоке

По его словам, восстановление работы нефтяных месторождений, НПЗ и трубопроводов потребует значительного времени, что грозит затяжными перебоями в глобальных поставках даже после окончания войны.

Более 40 энергетических объектов в девяти странах Ближнего Востока получили серьезные или очень серьезные повреждения в результате атак Тегерана в том числе на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива. Такие цифры привел глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает Bloomberg.

Бироль сравнил последствия нынешнего кризиса с двумя нефтяными шоками 1970-х и газовым кризисом 2022 года «вместе взятыми». Он подчеркнул, что нарушены поставки не только нефти и газа, но и нефтехимии, удобрений, серы и гелия. Наиболее уязвимой, по его словам, оказалась Азия из-за высокой зависимости от ближневосточной нефти. Он также раскритиковал решение Китая ограничить экспорт топлива, призвав все страны противостоять кризису сообща.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля Тегеран в ответ стал атаковать энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива. В начале марта беспилотник поразил крупнейший в ОАЭ нефтеперерабатывающий комплекс Эр-Рувайс в Абу-Даби мощностью 922 тыс. барр. в сутки, на объекте вспыхнул пожар. 18 марта Иран нанес удар по промышленному центру Рас-Лаффан в Катаре, на который приходится около 20% мировых поставок СПГ. Комплекс QatarEnergy подвергся иранской атаке уже во второй раз с начала конфликта. Иран также фактически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых перевозок топлива — и наносит удары по нефтяным танкерам в регионе. По данным The Financial Times, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт рассматривают сокращение добычи или полное закрытие месторождений, поскольку скопление нефти в Персидском заливе грозит переполнением хранилищ.