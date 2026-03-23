КСИР обещает отключить электричество

Вооруженные силы Ирана «будут отвечать симметрично» на любую атаку или угрозу со стороны США. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).

«Мы полны решимости отвечать на любую угрозу на том уровне, на котором это создает сдерживающий баланс. США не знают наших возможностей, но обязательно увидят на поле боя», - приводит фрагмент заявления агентство Fars.

КСИР также заявил, что «любой удар по иранской электроэнергетической системе вызовет ответные меры против электростанций в Израиле и в странах региона, поставляющих электроэнергию на американские базы».

«Если вы отключите электричество, мы тоже отключим электричество», — говорится в заявлении.