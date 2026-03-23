Венгрия становится изгоем

Как рассказали чиновники и дипломаты изданию Politico, в ЕС обеспокоены по поводу риска утечки конфиденциальной информации из Будапешта в Москву, однако официально ЕС не будет выдвигать обвинения из-за возможного влияния на выборы в Венгрии 12 апреля.

В публикации говорится, что опасения по поводу того, что Венгрия передает информацию непосредственно Москве, стали причиной роста популярности форматов встреч в узком кругу лидеров-единомышленников (в ЕС) вместо проведения встреч со всеми 27 членами Евросоюза.

«В целом не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной того, почему большая часть важной европейской дипломатии сейчас происходит в различных более мелких форматах – E3, E4, E7, E8, Веймарская республика (Франция, Германия и Польша), NB8 (восемь стран Северной Европы), JEF (Объединенные экспедиционные силы из 10 стран Северной Европы) и т. д.», – сказал чиновник.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который часто посещал заседания Совета, на которых присутствовал глава МИД Венгриии Петер Сийярто, рассказал Politico, что его еще в 2024 году предупредили, что венгерская сторона может передавать информацию России, и чтобы он и его коллеги ограничивали обмен информацией. По словам Ландсбергиса, даже в преддверии критически важного саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году представители страны стремились исключить делегацию Будапешта из важных переговоров.

Пятеро дипломатов заявили Politico, что эта новость их не удивила, но любая официальная реакция будет зависеть от того, будет ли Орбан переизбран в апреле. Несмотря на отставание в опросах от партии «Тиса», премьер-министр Венгрии заявил в пятницу, что «безусловно» сможет обеспечить себе еще один срок.