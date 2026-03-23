Мощные взрывы в Исфахане. Ракета взорвалась прямо над головами иранцев
Мощные взрывы в Исфахане. Ракета взорвалась прямо над головами иранцев

Венгрия становится изгоем

10:28 678

Евросоюз ограничивает доступ Венгрии к обсуждению «конфиденциальных материалов» на фоне опасений передачи данных России.

Как рассказали чиновники и дипломаты изданию Politico, в ЕС обеспокоены по поводу риска утечки конфиденциальной информации из Будапешта в Москву, однако официально ЕС не будет выдвигать обвинения из-за возможного влияния на выборы в Венгрии 12 апреля.

В публикации говорится, что опасения по поводу того, что Венгрия передает информацию непосредственно Москве, стали причиной роста популярности форматов встреч в узком кругу лидеров-единомышленников (в ЕС) вместо проведения встреч со всеми 27 членами Евросоюза.

«В целом не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной того, почему большая часть важной европейской дипломатии сейчас происходит в различных более мелких форматах – E3, E4, E7, E8, Веймарская республика (Франция, Германия и Польша), NB8 (восемь стран Северной Европы), JEF (Объединенные экспедиционные силы из 10 стран Северной Европы) и т. д.», – сказал чиновник.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который часто посещал заседания Совета, на которых присутствовал глава МИД Венгриии Петер Сийярто, рассказал Politico, что его еще в 2024 году предупредили, что венгерская сторона может передавать информацию России, и чтобы он и его коллеги ограничивали обмен информацией. По словам Ландсбергиса, даже в преддверии критически важного саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году представители страны стремились исключить делегацию Будапешта из важных переговоров.

Пятеро дипломатов заявили Politico, что эта новость их не удивила, но любая официальная реакция будет зависеть от того, будет ли Орбан переизбран в апреле. Несмотря на отставание в опросах от партии «Тиса», премьер-министр Венгрии заявил в пятницу, что «безусловно» сможет обеспечить себе еще один срок.

Ильхам Алиев в Шемахе
Ильхам Алиев в Шемахе фото
11:05 135
Что творится в Тегеране?
Что творится в Тегеране?
10:55 316
Американцев призвали быть осторожными
Американцев призвали быть осторожными
10:49 390
США дали Ирану шанс
США дали Ирану шанс
09:52 1949
Иран опасается ответного удара
Иран опасается ответного удара
09:25 2240
Израильская авиация бьет по Тегерану: под ударом Минобороны Ирана
Израильская авиация бьет по Тегерану: под ударом Минобороны Ирана
09:09 1556
Обломки иранских ракет на улицах израильских городов
Обломки иранских ракет на улицах израильских городов видео; фото; обновлено 03:03
03:03 4231
Потери израильской армии в операции против «Хезболлы»
Потери израильской армии в операции против «Хезболлы» видео; обновлено 02:53
02:53 5080
«Япония вернулась!»
«Япония вернулась!» объектив haqqin.az
02:07 6101
Дроны атакуют Ленинградскую область. В Пулково отменены рейсы
Дроны атакуют Ленинградскую область. В Пулково отменены рейсы видео
01:56 3361
Иран – страна без валюты и экономики
Иран – страна без валюты и экономики наш комментарий
22 мартa 2026, 20:38 4950
