Американцев призвали быть осторожными

Госдепартамент США призвал американцев по всему миру проявлять повышенную осторожность, особенно на Ближнем Востоке, на фоне роста угроз безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что американские дипломатические миссии уже становились объектами атак, включая случаи за пределами региона. В Госдепартаменте предупредили о риске возможных ударов и по другим структурам, связанным с интересами США.

Американцам за рубежом рекомендовано строго следовать указаниям местных посольств и консульств. Отдельно отмечается, что проиранские группировки могут представлять потенциальную угрозу для граждан США и объектов американского присутствия вне региона.