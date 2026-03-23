Что творится в Тегеране?

С вечера воскресенья до раннего утра понедельника в ряде районов Ирана были усилены меры безопасности: развернуты дополнительные силы, организовано патрулирование с участием формирований «Басидж», а также установлены контрольно-пропускные пункты.

В Тегеране, как сообщает İran İnternational, силы безопасности были размещены в парке Шахед, а в районе Сардар Джангл, возможно, будет установлен контрольно-пропускной пункт. Свидетели также сообщили, что по городу передвигались белые автомобили Samand с зелеными номерными знаками, с которых сняли номера и пометили транспортные средства как «патруль Басидж», что создало напряженную обстановку.

В Араке, расположенном в центральной иранской провинции Маркази, в ночное время были зафиксированы контрольно-пропускные пункты на въездах в этот промышленный город.

В городе Рудсар, расположенном в провинции Гилан на Каспийском побережье, по сообщениям, на всех въездах в город были установлены контрольно-пропускные пункты. В Сари, столице провинции Мазендаран на севере Ирана, свидетели сообщили, что силы и техника Корпуса стражей исламской революции были переброшены с площади Имама к зданию Красного Полумесяца на бульваре Имама Резы.

Жители сообщили о перебоях с электроснабжением в значительной части Тегерана после массированных авиаударов по нескольким районам столицы рано утром в понедельник. Это произошло вскоре после заявления Израиля о намерении нанести удары по инфраструктуре города.

Иранские СМИ также сообщили о взрывах в различных частях Тегерана. По словам очевидцев, отключения электроэнергии последовали за серией продолжительных ударов в восточных, западных и северных районах города.