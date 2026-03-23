В Лондоне подожгли машины скорой помощи: они принадлежали еврейской общине

По сообщению BBC News, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как трое людей в капюшонах налили бензин на автомобили и подожгли их. Из-за взрыва баллонов с кислородом, находившихся в машинах скорой помощи, в близлежащих зданиях выбиты стекла. Люди не пострадали.

В районе Голдерс-Грин на северо-западе Лондона подожгли четыре автомобиля скорой помощи, принадлежащих еврейской организации «Хацала».

Лондонская полиция рассматривает произошедшее «как акт антисемитизма», идет розыск подозреваемых в поджоге.

«Хацала» — крупная некоммерческая волонтерская организация, которая бесплатно оказывает еврейскому населению экстренную медицинскую помощь и транспортировку в больницы. С 1979 года работает в лондонском районе Голдерс-Грин, где проживает большое количество евреев.

По словам полиции, арестов пока не было. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию.