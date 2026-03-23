Взрывы по всему Ирану: Галибаф убит?
Взрывы по всему Ирану: Галибаф убит?

Ильхам Алиев в Шемахе

фото; обновлено 14:03
14:03

Как уже сообщалось, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса «Ширван Агро» в Шемахинском районе.

Глава Исполнительной власти Шемахинского района Тахир Мамедов проинформировал главу государства о комплексе. Глава ИВ отметил, что целью создания комплекса, занимающего площадь около 100 гектаров, является содействие обеспечению населения Азербайджана высококачественной молочной и мясной продукцией, ее экспорту, а также развитию региона, в частности, росту занятости в Шемахе и окрестных районах. На предприятии работой обеспечены более 200 жителей Шемахи и окрестных районов.

Президент Алиев поздравил сотрудников предприятия, заявив: «Это крупнейшее мясо-молочное хозяйство не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе. В настоящее время у нас ведется работа по сокращению объемов импорта. Мы должны на 100 процентов обеспечивать себя мясом, молоком, молочной продукцией. Мы близки к этому, но пока нам не удалось достичь цели. Запуск таких хозяйств обеспечит достижение этой цели, и в будущем мы сможем даже экспортировать мясо и молочную продукцию… Этот комплекс является одним из самых современных в области сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь применяются технологии ведущих компаний… Это предприятие будет иметь большое значение и для роста занятости в Шемахинском районе».

Глава государства заметил, что Шемаха стала «одним из туристических центров Азербайджана. Создано множество современных зон отдыха, отелей, объектов общественного питания, культуры и образования. Автомобильная дорога Шемаха – Баку также отвечает самым современным требованиям… В настоящее время строится новая автомобильная дорога Шемаха – Исмаиллы – Габала. Возводимый там мост является крупнейшим в нашей стране. Наверное, мы введем его в эксплуатацию в следующем году… Мы должны сделать все, чтобы наши граждане жили лучше, чтобы были рабочие места, достойный уровень жизни».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса «Ширван Агрое в Шемахинском районе, а также нового здания Шемахинского Европейского лицея, построенного Фондом Гейдара Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шемахинский район, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленный в центре Шемахи.

