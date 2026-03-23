Ильхам Алиев в Шемахе

Как уже сообщалось, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса «Ширван Агро» в Шемахинском районе.

Глава Исполнительной власти Шемахинского района Тахир Мамедов проинформировал главу государства о комплексе. Глава ИВ отметил, что целью создания комплекса, занимающего площадь около 100 гектаров, является содействие обеспечению населения Азербайджана высококачественной молочной и мясной продукцией, ее экспорту, а также развитию региона, в частности, росту занятости в Шемахе и окрестных районах. На предприятии работой обеспечены более 200 жителей Шемахи и окрестных районов.

Президент Алиев поздравил сотрудников предприятия, заявив: «Это крупнейшее мясо-молочное хозяйство не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе. В настоящее время у нас ведется работа по сокращению объемов импорта. Мы должны на 100 процентов обеспечивать себя мясом, молоком, молочной продукцией. Мы близки к этому, но пока нам не удалось достичь цели. Запуск таких хозяйств обеспечит достижение этой цели, и в будущем мы сможем даже экспортировать мясо и молочную продукцию… Этот комплекс является одним из самых современных в области сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь применяются технологии ведущих компаний… Это предприятие будет иметь большое значение и для роста занятости в Шемахинском районе».

Глава государства заметил, что Шемаха стала «одним из туристических центров Азербайджана. Создано множество современных зон отдыха, отелей, объектов общественного питания, культуры и образования. Автомобильная дорога Шемаха – Баку также отвечает самым современным требованиям… В настоящее время строится новая автомобильная дорога Шемаха – Исмаиллы – Габала. Возводимый там мост является крупнейшим в нашей стране. Наверное, мы введем его в эксплуатацию в следующем году… Мы должны сделать все, чтобы наши граждане жили лучше, чтобы были рабочие места, достойный уровень жизни».