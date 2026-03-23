Теракт в Буче: ранены правоохранители

В городе Буча Киевской области сегодня прогремели два взрыва, есть раненые среди правоохранителей. Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в Telegram, в Буче рано утром произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома, а после прибытия правоохранителей произошел еще один взрыв.

«В результате взрыва повреждено остекление окон в доме. Впоследствии рядом произошел еще один взрыв неизвестного устройства. В результате двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации, их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости стационарного пребывания», – сообщил Калашник.

Он отметил, что на месте происшествия работают все необходимые оперативные службы – полиция, взрывотехники, спасатели. Территория оцеплена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.

Полиция Киевской области сообщила, что сегодня в 5:35 (7:35 по Баку) на спецлинию 112 поступило сообщение от жительницы города Буча о взрыве, который произошел на улице. В результате взрывной волны в ее доме были повреждены окна. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, а также взрывотехники полиции Киевской области.

Правоохранители сразу же в соответствии с алгоритмом действий при террористических угрозах оградили территорию и предупредили жителей об опасности повторного взрыва.

«Во время отработки вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв», – отмечается в сообщении.

Полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать требования правоохранителей относительно установленных ограничений на доступ и передвижение на определенной территории.