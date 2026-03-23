В Албании горячо: обстреляли офис премьера, есть раненые

Вчера поздно вечером протестующие забросали резиденцию премьер-министра Албании коктейлями Молотова, петардами и сигнальными ракетами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.
Как сообщается, беспорядки не ограничились офисом премьера. Протестующие атаковали здание муниципалитета Тираны, штаб-квартиру правящей Социалистической партии и несколько министерств.
Протесты был специально назначены на 22 марта — в годовщину первых многопартийных выборов в Албании 1992 года. Оппозиция заявляет, что сейчас в стране установлена новая «диктатура» и «наркогосударство». Сообщается о раненых как среди полицейских, так и среди протестующих.
March 23, 2026