Армения и Пакистан взаимно откроют посольства

Армения и Пакистан находятся в процессе взаимного открытия посольств нерезидентов. Об этом, по сообщению «Арменпресс», заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, представляя доклад о деятельности МИД на 2025 год в постоянном комитете по внешним отношениям парламента.

По словам Мирзояна, «в прошлом году нам удалось достичь взаимопонимания, и пакистанская сторона также отнеслась к этому факту с большим воодушевлением, мы установили дипломатические отношения и будем аккредитовывать послов, на данном этапе нерезидентных, но мы находимся в этом процессе».

В августе 2025 года министры иностранных дел Армения и Пакистана Арарат Мирзоян и Мохаммад Исхак Дар подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном.