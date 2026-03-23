Пезешкиан ностальгирует…

В Сети распространились видеокадры отрывков из интервью президента Ирана Масуда Пезешкиана, данных им в разное время, в которых он, в частности, сравнивает положение Ирана до исламской революции и в настоящее время.

«До революции, когда турки посещали Иран, они завидовали нашим дорогам, а теперь на 100-километровой дороге они построили 70-80 туннелей, а мы гордимся тем, что построили 4 туннеля!» - заявил Пезешкиан.

Далее он говорит: «До революции (до 1979 года, во времена правления шахской династии Пехлеви) я был солдатом в Захедане. Моя зарплата составляла всего 1800 туманов (туман – неофициальная счетная денежная единица, равная 10 иранским риалам) в месяц. Мотоцикл Honda в то время стоил 1250 томанов. Сейчас я — профессор медицины, узкоспециализированный кардиохирург, и даже на свою трехмесячную зарплату я не могу купить Honda».

В комментариях под видео пользователи делают предположения о том, что «похоже, Пезешкиан втайне является большим поклонником династии Пехлеви».