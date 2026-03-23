Крупные города Франции у социалистов. Не отстают и ультраправые

В Париже победу одержал социалист Эммануэль Грегуар, набравший около 51% голосов. Он опередил кандидата от правых Рашиду Дати и представителя радикальных левых Софию Шикиру.

Во Франции накануне прошел второй тур муниципальных выборов. По его итогам левые силы удержали позиции в крупнейших городах страны.

В Марселе действующий мэр Бенуа Пайиан также сохранил пост, получив около 53% голосов. Его основной соперник, кандидат от «Национального объединения» Франк Аллизио, значительно отстал, несмотря на то что эксперты прочили ему победу.

В Лионе мэр-экологист Грегори Дусе переизбран с результатом около 54% при поддержке левых союзников.

После окончания второго тура муниципальных выборов лидер «Национального объединения» Жордан Барделла назвал это «крупнейшим прорывом в истории» своей партии. По его словам, правые силы страны «завоевали несколько десятков» городов. Самой крупной победой правого лагеря, вероятно, станет Ницца - пятый по величине город страны.

В «дуэли» между Иттлером и Зелински в городе Арси-сюр-Об на востоке Франции, которая попала в международные заголовки, победил беспартийный кандидат Шарль Иттлер. Ему уступил Антуан Рено-Зелински, поддерживаемый крайне правыми силами.

Второй тур прошел в 1580 коммунах, где в первом туре ни один из кандидатов не получил большинства.